Hessen verdienen deutschlandweit am meisten Geld

Die Menschen in Hessen haben das höchste Durchschnittsgehalt in ganz Deutschland. Doch die Differenz zwischen Männern und Frauen ist weiterhin hoch. Und auch bei den Branchen gibt es große Unterschiede.

Veröffentlicht am 09.01.25 um 17:23 Uhr

Hessen führt das Gehaltsranking der Bundesländer an.

Hessen führt das Gehaltsranking der Bundesländer an. Bild © picture-alliance/dpa

54.322 Euro - so viel verdienen Menschen in Hessen im Schnitt brutto im Jahr. Das geht aus einer aktuellen Studie des Portals kununu hervor. Damit führt Hessen das deutschlandweite Gehaltsranking an.

Auf den Plätzen dahinter landen Hamburg (52.898 Euro) und Bayern (52.680 Euro). Der Unterschied beim Durchschnittseinkommen zwischen Hessen als Spitzenreiter und Mecklenburg-Vorpommern (41.514) als Schlusslicht beträgt mehr als ein Viertel.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Kronberg ist Spitzenreiter, Nidda ist Schlusslicht

Und wo in Hessen verdienen die Menschen am meisten? Vor allem Städte im Taunus führen das Ranking an. Auf Platz eins landet Kronberg (Hochtaunus) mit einem Brutto-Durchschnittgehalt von 67.200 Euro. Darauf folgen zwei weitere Taunus-Städte: Schwalbach (Main-Taunus) mit 63.500 Euro und Bad Homburg mit 62.200 Euro.

Platz vier und fünf belegen zwei Rhein-Main-Städte, nämlich Langen im Kreis Offenbach (59.900 Euro) und Eschborn im Main-Taunus-Kreis (59.700 Euro). Hessens größte Stadt, Frankfurt, landet auf dem fünften Platz mit einem Durchschnittsgehalt von 58.300 Euro.