Gewerbeimmobilien-Krise hält an

Gewerbeimmobilien-Krise hält an

Die Krise bei Gewerbeimmobilien hinterlässt in Frankfurt weiter tiefe Spuren.

Große Investoren kauften im ersten Quartal kaum noch Objekte wie Büros und Einzelhandelsimmobilien, wie der Immobilienspezialist Jones Lang LaSalle am Dienstag mitteilte. Demnach gab es von Januar bis März nur acht Transaktionen, so wenige in einem ersten Quartal wie seit 14 Jahren nicht mehr. Der Investmentumsatz lag JLL zufolge im ersten Quartal bei rund 120 Millionen Euro, rund 65 Prozent weniger als ein Jahr zuvor (340 Millionen Euro).