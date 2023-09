Gewerkschaft - Ufo-Vorstände treten in Mörfelden-Walldorf ab

Kurzmeldung Gewerkschaft - Ufo-Vorstände treten in Mörfelden-Walldorf ab

Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo muss sich eine neue Führung suchen.

Der Vorsitzende Daniel Kassa Mbuambi und seine Stellvertreterin Anja Bronstert legen ihre Ämter vorzeitig nieder, wie Ufo am Mittwoch in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) mitteilte. Beide begründeten ihren Schritt mit beruflicher Neuorien- tierung. Beide waren 2021 an die Spitze der Gewerkschaft gewählt worden.