Gewerkschaften fordern mehr Investitionen in den Schulbau in Hessen.

Alle Kinder sollten Schulen besuchen, die in einem guten baulichen Zustand sind und modernen pädagogischen Anforderungen genügen, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Hartmann, am Mittwoch. Momentan sei dies nicht gewährleistet. Die GEW sieht die Landesregierung in der Pflicht, für gleichwertige Bedingungen an allen Schulen zu sorgen. Zusammen mit der IG Bau in Hessen fordert die GEW ein landesweites Investitionsprogramm für die Schulträger.