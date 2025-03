Wie hier in Wiesbaden ist der Warnstreiktag der Gewerkschaft Verdi hessenweit am Donnerstagmorgen angelaufen. Betroffen sind kommunale Krankenhäuser und Pflegeheime. Allein in der Landeshauptstadt legten rund 200 Beschäftigte ihre Arbeit nieder. Die Streikwelle soll den ganzen Tag bis zum Ende der jeweiligen Spätschicht dauern. In den bestreikten Einrichtungen gibt es laut Verdi aber eine Notversorgung für Patienten und Pflegebedürftige.