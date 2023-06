Die Mainfähre in Frankfurt-Höchst kann vorerst weiterfahren.

Höchster Mainfähre in Frankfurt vorerst gerettet

Wegen der Corona-Beschränkungen und teurer Reparaturen stand die Traditionsfähre in Frankfurt-Höchst vor dem Aus. Jetzt wurde sie gerettet - für mindestens zwei weitere Jahre. Die Stadt und der Energieversorger Süwag wollen den Fährbetrieb mit höheren Zuschüssen unterstützen.

Seit nunmehr 400 Jahren quert eine Fähre im Westen Frankfurts den Fluss. Seit 1992 ist das die "Walter Kolb", ein Schiff, das der Stadt gehört und von Pächter Sven Junghans betrieben wird. Für 1,50 Euro bringt er Fußgänger und Radfahrer ans andere Ufer. An guten Sommertagen, so sagt er, fährt er 120 Mal hin und her.

Mit Corona fingen die Probleme an

Vor der Pandemie hatte die Fähre rund 50.000 Passagiere pro Jahr. Dann kam zunächst Corona mit den Beschränkungen, schließlich machte auch noch das 9-Euro-Ticket der Fähre Konkurrenz, da viele Fahrgäste nun auf Bus und Bahn umstiegen. Zuletzt sorgte das kühle Frühjahr für nur mäßige Auslastung.

Die Fähre geriet in finanzielle Schieflage. Teure Reparaturen und gestiegene Treibstoffkosten verschärften die Situation. Junghans drohte damit, den Fährbetrieb Ende Mai einzustellen, wenn nicht weitere Hilfen kämen. Und die kommen jetzt.

Zuschüsse werden massiv erhöht

"Die Zukunft der Mainfähre ist gesichert", verkündete Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) am Freitag am Höchster Fähranleger. Die Stadt erhöhe den jährlichen Zuschuss von 15.000 auf 50.000 Euro, übernehme 25.000 statt 15.000 Euro Treibstoffkosten und zahle anfallende Reparaturen.

Der Energieversorger Süwag unterstützt die Fähre nach eigenen Angaben seit mehr als zehn Jahren. Um den Weiterbetrieb zu gewährleisten, wolle man die Partnerschaft mit einer schnellen und unbürokratischen Hilfe ausbauen, hieß es in einer Pressemitteilung. Man habe den Zuschuss vervierfacht. Genaue Zahlen wurden nicht genannt.

Fährmann hofft auf Dauerlösung

Das Thema sei eine Herzensangelegenheit gewesen, sagte Süwag-Vorstandsmitglied Mike Schuler. In den nächsten zwei Jahren wird die Mainfähre unter dem Namen "Mainfähre Walter Kolb powered by Süwag" den Main befahren. Fährmann Junghans zeigte sich "sehr dankbar", hofft aber darüber hinaus auf eine langfristige Lösung.