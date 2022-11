Ekel-Alarm in Frankfurt: Das Ordnungsamt hat in der Stadt fünf Betriebe geschlossen, in denen Lebensmittel angeboten wurden - darunter zwei Restaurants, eine Vereinsgaststätte und ein Lebensmittelmarkt. Überall gab es erhebliche Hygienemängel.

Das Ordnungsamt hat in Frankfurt in dieser Woche fünf Lebensmittelbetriebe geschlossen - "wegen eklatanter Hygienemängel, Schädlingsbefall und baulichen Mängeln", wie die Stadt am Donnerstag berichtete. Die Kontrollen fanden am Dienstag und Mittwoch statt.

Betroffen sind zwei Restaurants, ein Imbiss, ein Lebensmittelmarkt sowie eine Vereinsgaststätte in den Stadtteilen Ostend, Niederrad, Dornbusch und in der Innenstadt.

Konkret fanden die Kontrolleure zum Beispiel Mäusekot auf Böden und Ablageflächen. Einrichtungen und Gegenstände waren verdreckt. Festgestellt wurde mangelndes Hygieneverständnis der Beschäftigten oder mangelnde Warenpflege.

Auch bauliche Mängel

Auch bauliche Mängel wurden moniert wie beschädigte Böden, Türen oder Wandfliesen. In einer Schankwirtschaft in der Innenstadt gab es "potenzielle Gesundheitsgefahren" für Gäste und das Personal. Das Lokal hatte keinen Notausgang, es fehlten Feuerlöscher, Heizpilze hatten keinerlei Kennzeichnung, und der Gastraum war ohne Genehmigung erweitert worden.

"Besonders erschreckend" fanden die Kontrolleure, dass in einer Holzumhausung zwei Shisha-Öfen betrieben wurden, obwohl im Raum dahinter 25 Gasflaschen ungesichert gelagert wurden.

Ordnungswidrigkeitsverfahren in allen Fällen

In allen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betreiber eingeleitet. Erst nach Behebung der Mängel dürfen sie wieder öffnen. In diesem Jahr mussten die Lebensmittelkontrolleure nach eigenen Angaben bisher 209 Lebensmittelbetriebe vorläufig schließen.

Aus Datenschutzgründen darf das Ordnungsamt die Namen der Betriebe nicht nennen. Eklatante Hygienemängel werden aber im "Verbraucherfenster Hessen" angezeigt. Aktuell sind dort laut Stadt für Frankfurt 71 Betriebe aufgeführt, die gegen Hygiene- und Lebensmittelvorschriften verstoßen haben.

