Kassel hat im Verhältnis zur Einwohnerzahl die meisten Bäume an Straßen, auf Plätzen und in Grünanlagen. Das hat eine hr-Umfrager unter den zehn größten Städten Hessens ergeben.

In Kassel kommen rund fünf sogenannte Stadtbäume auf zehn Einwohner. Der Durchschnitt liegt bei drei Bäumen - wie etwa in Gießen, Frankfurt oder Darmstadt. Weniger haben nur Offenbach und Wiesbaden: Dort sind es zwei Bäume. Alle Städte teilen mit, dass sie mehr Bäume pflanzen wollen. Allerdings sterben derzeit mehr Stadtbäume als je zuvor, auch an den Folgen der Trockenheit.