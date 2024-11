Keine Flüge mehr in die Türkei Corendon verlässt Kassel Airport

Keine Flüge mehr in die Türkei

Schlechte Nachrichten für den Kassel Airport: Die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines streicht ihre Verbindungen von und nach Antalya - ein weiterer Rückschlag für den defizitären Airport.

Veröffentlicht am 19.11.24 um 19:34 Uhr

Die türkische Fluggesellschaft Corendon Airlines verlässt den defizitären Kassel Airport. Wie eine Sprecherin des Flughafen dem hr am Dienstag bestätigte, bietet die Airline im kommenden Sommer keine Verbindungen mehr von und nach Antalya an. Zuvor hatte die HNA berichtet .

Der Airport sei aber auf der Suche nach Alternativen, um die als Urlaubsziel beliebte türkische Millionenstadt am Mittelmeer weiterhin anbieten zu können, teilte die Flughafen-Sprecherin weiter mit. Die Flüge seien bisher gut ausgelastet gewesen.

Als Grund für den Rückzug habe Corendon dem Flughafen gegenüber eine Konsolidierung des Marktes angegeben.

Mit dem Rückzug von Corendon stehen im Sommer 2025 nur nur noch Flugverbindungen nach Bozen in Südtirol, Sylt und Usedom an. Außerdem einige Sonderreisen.

Schon in diesem Winter gibt es am Kassel Airport keine regelmäßigen Flugverbindungen. Lediglich einzelne Sonderflüge bringen Passagiere nach Finnland, Norwegen und Madeira. Ab Februar bis Ende April fliegt die tschechische Fluggesellschaft Smart Wings nach Gran Canaria.

Kassels Oberbürgermeisters und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen GmbH Sven Schoeller (Grüne) hatte nach Protesten der "Letzten Generation" in einem Gespräch mit der Klimagruppe im Oktober den Sinn weiterer Subventionen für den Airport in Frage gestellt.

Man glaube an die Zukunft des benachbarten Gewerbeparks - aber anders als das Land glaube man nicht an die Wirtschaftlichkeit des Flughafens. Schoeller schlug vor, die städtischen Anteilte des Flughafens an das Land Hessen zu verkaufen. Dafür erntet der Grünen-Politiker Kritik.