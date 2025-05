Wirtschaft kritisiert Bettensteuer in Kassel

Die geplante Abgabe auf Hotelübernachtungen in Kassel stößt auf Kritik durch den Hessischen Industrie- und Handelskammertag.

"In der Gesamtbetrachtung wird Geld verbrannt", kritisierten die Industrie- und Handelskammern am Freitag. Sie befürchten zusätzliche Bürokratie für Betriebe und Verwaltungen und fordern stattdessen effizientere Verwaltungsstrukturen etwa durch Digitalisierung. Ab Juli müssen Hotels, Pensionen oder Ferienwohnungen in Kassel fünf Prozent des Netto-Übernachtungspreises an die Stadt abführen.