Kommunen in Hessen nehmen mehr Gewerbesteuern ein

Nach vorläufigen Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamts haben Hessens Kommunen im ersten Halbjahr 2024 Gewerbesteuer-Einzahlungen von insgesamt 3,6 Milliarden Euro erzielt.

Veröffentlicht am 31.07.24 um 15:21 Uhr

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 wurden rund 269 Millionen Euro mehr eingenommen - das entspricht einem Plus von 8,1 Prozent. Insgesamt konnten 239 der 421 Kommunen ihre Einnahmen gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 steigern.

Die drei Kommunen mit den höchsten absoluten Zuwächsen: Frankfurt (+258 Millionen Euro), Allendorf/Eder (+36 Millionen Euro) und Kassel (+31 Millionen Euro).

Die größten Einbußen gab es hingegen in Offenbach am Main (minus 38 Millionen Euro), Wiesbaden (minus 32 Millionen Euro) und Marburg (minus 30 Millionen Euro). Insgesamt erzielte Frankfurt am Main mit rund 1,4 Milliarden Euro vor Wiesbaden (170 Millionen Euro) und Eschborn (136 Millionen Euro) das höchste Gewerbesteueraufkommen.