K+S-Werk in Phillipsthal geht ans Höchstspannungsnetz

Das größte K+S-Werk Werra in Phillipsthal (Hersfeld-Rotenburg) wird bis Mitte der 2030er-Jahre an das Höchstspannungsnetz angeschlossen.

Veröffentlicht am 08.01.25 um 15:28 Uhr

"Auf diese Weise schaffen wir die infrastrukturelle Voraussetzung, damit der Bergbau in Hessen eine Zukunft hat", teilte Wirtschaftsminister Mansoori (SPD) am Mittwoch mit. Ohne diese Stromversorgung könne der K+S-Konzern seine geplante Umstellung auf Strom- und Wärmeversorgung nicht umsetzen. Die Erhöhung der Anschlussleistung ermögliche zudem Ansiedlung weiterer Industrieunternehmen in Philippsthal.