Ruhige Nacht im Fechenheimer Wald

Im Fechenheimer Wald ist es in der Nacht ruhig geblieben. Etwa zehn Umweltaktivistinnen und -aktivisten haben über Nacht in dem Waldstück ausgeharrt. Im Laufe des Tages will die Polizei den Wald vollständig räumen. Die Rodungsarbeiten haben am frühen Morgen noch nicht begonnen, die ersten schweren Fahrzeuge sind allerdings auf dem Weg.