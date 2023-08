Ein Lufthansa-Flugzeug ist am Sonntag auf dem Weg nach Frankfurt kurz nach dem Start in Hamburg wieder in der Hansestadt gelandet.

Grund sei eine Unregelmäßigkeit bei einer Triebwerksanzeige gewesen, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Das Triebwerk sei abgeschaltet worden und die Crew habe vorsorglich eine Luftnotlage erklärt. Der Airbus A321 sei aber normal gelandet. Eine Gefahr für die Passagiere habe nicht bestanden.

Der Airbus bleibe zur technischen Untersuchung in Hamburg. Die Passagiere des Fluges LH 017 würden umgebucht.