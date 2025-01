Lufthansa will in diesem Jahr weltweit rund 10.000 Menschen neu einstellen, die Hälfte davon sollen auf Deutschland entfallen.

Veröffentlicht am 08.01.25 um 13:17 Uhr

Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Mittwoch mit. Gesucht werden Kräfte für die Kabine, technische Berufe, die Verwaltung und Dienstleistungen am Boden.