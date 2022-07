Passagiere warten am frühen Morgen am Frankfurter Flughafen auf eine Reisemöglichkeit.

Das Bodenpersonal der Lufthansa hat seine Arbeit am Frankfurter Flughafen niedergelegt. Wegen des Warnstreiks hat die Fluggesellschaft Reisende gebeten, den Weg zum Airport gar nicht erst anzutreten. Die, die dort ankamen, werden zum Teil lange bleiben müssen.

Am bestreikten Frankfurter Flughafen haben sich am Mittwochvormittag vor den wenigen besetzten Schaltern lange Schlangen von Reisenden gebildet, die in Frankfurt gestrandet sind. Der Deutsche-Presse-Agentur zufolge handelt es sich meist um ausländische Touristen, die ihren Weiterflug umbuchen wollten.

Tagelanges Warten auf Weiterflüge

"Hier am Flughafen können wir derzeit leider kaum helfen", sagte ein Sprecher der Lufthansa vor Ort. Deutschlands größte Fluggesellschaft hatte die Passagiere im Vorfeld gebeten, sich möglichst auf digitalen Wegen mit dem Unternehmen in Verbindung zu setzen, um neue Flüge oder zwischenzeitliche Unterkünfte zu organisieren.

Wegen der meist stark gebuchten Flüge sei es sehr schwierig, in den kommenden Tagen alternative Reisemöglichkeiten zu finden. In einzelnen Fällen könne es sein, dass Gäste mehrere Tage lang auf ihren Weiterflug warten müssten.

Streik beginnt mit gähnender Leere

Der Streiktag hatte am Mittwochmorgen noch ruhig begonnen. Vor den unbesetzten Schaltern herrschte zunächst gähnende Leere. Grund ist der Warnstreik des Bodenpersonals bei der Lufthansa, der neben Frankfurt auch den Flughafen München betrifft.

Am größten deutschen Airport wurden für den Tag 725 von 1.160 geplanten Flügen abgesagt, wie ein Sprecher des Betreibers Fraport erklärte. Damit sind auch Flüge anderer Gesellschaften betroffen, die üblicherweise vom Lufthansa-Bodenpersonal mitbetreut werden. Lufthansa selbst hatte für Mittwoch die Zahl von 646 streikbedingten Flugabsagen genannt.

Mehr als 92.000 Reisende in Frankfurt trifft der eintägige Warnstreik am Mittwoch demnach. Betroffene sollten im Vorfeld informiert und "nach Möglichkeit" auf andere Flüge umgebucht werden. Die verfügbaren Kapazitäten seien allerdings sehr begrenzt.

Auch nach dem eigentlichen Streiktag rechnet Lufthansa noch mit weiteren Auswirkungen. "Mit Blick auf das kommende Wochenende, den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg, arbeitet Lufthansa mit Hochdruck daran, den Flugbetrieb wieder so schnell wie möglich zu normalisieren." Dennoch könne es auch am Donnerstag und Freitag noch zu einzelnen Flugausfällen und Verspätungen kommen, erklärte die Airline.

Lufthansa-Kunden müssen nach dem Warnstreik des Bodenpersonals am Mittwoch zumindest bis zur nächsten Gesprächsrunde in der kommenden Woche keine weiteren Aktionen der Gewerkschaft Verdi fürchten. "Das kann ich ausschließen", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Behle am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin.

Auch Swiss, Austrian und Air Dolomiti betroffen

Neben den abgesagten Flügen mit LH-Flugnummer können weitere Verbindungen von Konzerngesellschaften wie Swiss, Austrian oder Air Dolomiti dazu kommen, da sie an den Drehkreuzen von Lufthansa-Bodenpersonal abgefertigt werden. Die nicht bestreikte Direktflug-Tochter Eurowings ging am Dienstag noch von einem weitgehend normalen Flugbetrieb im gesamten Netz aus.

Der Ferienflieger Condor muss nach Angaben vom Dienstag keine Flüge streichen. Umsteiger, die eigentlich mit Lufthansa-Flügen anreisen sollten, würden gebeten, auf die Bahn umzusteigen. Man arbeite am Boden nicht mit Lufthansa-Gesellschaften zusammen, sagte eine Condor-Sprecherin am Dienstag.

Die Passagiere haben nach der veränderten EU-Rechtsprechung voraussichtlich Ansprüche auf Erstattungen und Ausgleichszahlungen, da sich Lufthansa bei einem Streik der eigenen Leute nicht mehr auf außergewöhnliche Umstände berufen kann.

Verdi ruft Bodenpersonal zu Streik auf

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Mittwoch rund 20.000 Lufthansa-Beschäftigte des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Er begann am Morgen um 3.45 Uhr und soll am Donnerstag um 6 Uhr enden. Zum Bodenpersonal gehören unter anderem Techniker und Logistiker, ohne deren Dienstleistungen die Flugzeuge nicht abheben können. Auch der Check-In ist betroffen.

Lufthansa: "Eskalation" kommt zu früh

Hintergrund des Streikaufrufs sind die laufenden Tarifverhandlungen. In der zweiten Verhandlungsrunde hatte die Lufthansa Mitte Juli ein Angebot vorgelegt, das Verdi als "unzureichend" kritisiert hatte. Man wolle daher den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, in der nächsten Verhandlungsrunde Anfang August "ein deutlich verbessertes, abschlussfähiges Angebot" vorzulegen.

Lufthansa-Personalvorstand Michael Niggemann kritisierte den Streikaufruf und das Timing. "Die frühe Eskalation nach nur zwei Verhandlungstagen in einer bislang konstruktiv verlaufenden Tarifrunde richtet enorme Schäden an", sagte er am Dienstag. Das betreffe vor allem die Fluggäste in der Hauptreisezeit. "Und es belastet unsere Mitarbeitenden in einer ohnehin schwierigen Phase des Luftverkehrs zusätzlich stark."

