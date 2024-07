Merck in Darmstadt übernimmt französische Firma

Der Pharma- und Technologiekonzern Merck in Darmstadt verstärkt sein Geschäft mit Materialien für die Halbleiterindustrie.

Das Unternehmen will die französische Firma Unity-SC übernehmen, ein Anbieter von Mess- und Prüfgeräten, wie Merck am Donnerstag ankündigte. Der Preis liegt bei 155 Millionen Euro. Es wurden weitere, an das Erreichen von Meilensteinen geknüpfte Zahlungen vereinbart.