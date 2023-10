Merck in Darmstadt will wieder wachsen

Kurzmeldung Merck in Darmstadt will wieder wachsen

Der Chemie- und Pharmakonzern Merck in Darmstadt will nach dem schwierigen laufenden Jahr im Geschäftsjahr 2024 wieder zurück "auf unseren Wachstumskurs kehren", wie Konzernchefin Garijo am Donnerstag anlässlich eines Kapitalmarkttages von Merck sagte.

Das Umsatzziel von 20,5 bis 21,9 Milliarden Euro bestätigte das Management.Auch über das Jahr 2025 hinaus will der Konzern wachsen.