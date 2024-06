Messe Frankfurt peilt Rekordumsatz an

Die Messegesellschaft in Frankfurt ist im vorigen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt und strebt 2024 einen Rekordumsatz an.

Man erwarte eine weitere Steigerung um 25 Prozent auf 770 Millionen Euro, sagte Messe-Chef Marzin am Donnerstag.