Schwärme von Kranichen ziehen in diesem Jahr deutlich später als sonst über Hessen in ihre Winterquartiere in den Südwesten Europas.

Wie der Naturschutzbund Nabu in Wetzlar am Mittwoch mitteilte, sind in den kommenden Tagen insgesamt bis zu 250.000 Vögel über dem Bundesland zu erwarten. Dass sich der Vogelzug in diesem Jahr verspätet, liege am "warmen Spätsommerwetter".