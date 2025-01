Nur wenige Teilzeit-Azubis in Hessen

Hessens Arbeitsministerin Hofmann (SPD) wirbt für die Teilzeitausbildung.

Veröffentlicht am 25.01.25 um 08:08 Uhr

Dieser Weg zum Berufsabschluss richtet sich unter anderem an Menschen, die etwa Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Eine flexible Ausbildung biete Menschen mit besonderen Herausforderungen eine wertvolle Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, erläuterte Hofmann.

Im Jahr 2022 machten in Hessen 192 Männer und Frauen ihre Ausbildung in Teilzeit - das sind 0,6 Prozent aller Lehrlinge. Eine Teilzeitausbildung ist nach Angaben des Ministeriums in allen anerkannten dualen Ausbildungsberufen möglich.