Kritik an RMV-Vorschlag zu Tarifen

Kurzmeldung

Der Fahrgastverband Pro Bahn hält eine Preissteigerung von mehr als acht Prozent beim Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) für "vollkommen inakzeptabel".

Der RMV sei schon jetzt einer der teuersten Verbünde in Deutschland. Pro Bahn kritisiert außerdem, Bund und Länder würden zu wenig Geld für den Öffentlichten Nahverkehr geben. Über die neuen Ticketpreise beim RMV stimmt der Aufsichtsrat in wenigen Tagen ab. RMV-Chef Ringat hatte ein Plus von im Schnitt 8,2 Prozent vorgeschlagen. Pro Bahn fordert, der RMV müsse Kosten für Angebote wie RMVsmart offenlegen.