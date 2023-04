Das Ringen um einen Entlastungstarifvertrag für das Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) wird am Dienstag fortgesetzt.

Sowohl Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm als auch das Klinikum sprachen am Samstag von sehr konstruktiven Verhandlungen. Eine Einigung am Dienstag liege im Bereich des Möglichen, sagte Dzewas-Rehm. Der Aufforderung der Klinikleitung, den Streik zu beenden, will die Gewerkschaft aber nicht nachkommen. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass bis zu einer Einigung gestreikt werde.

Seit vergangenem Montag wird das privatisierte Uniklinikum bestreikt, nachdem es bei vorangegangenen Verhandlungen zu keiner Einigung gekommen und ein Ultimatum der Beschäftigten verstrichen war. Für das nicht-ärztliche Personal fordert Verdi eine Mindestbesetzung für die Schichten der einzelnen Bereiche. Wird diese unterschritten, sollen die Mitarbeitenden Belastungspunkte sammeln, die in Freizeit abgegolten werden können.