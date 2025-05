Selbstfahrende Autos im RMV in Darmstadt und Langen

Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs können ab Mittwoch in Darmstadt und in Langen (Offenbach) autonom fahrende Autos nutzen.

Das Pilotprojekt stellten die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Montag vor. Dabei bestellen Testpersonen per App eine Fahrt und werden dann innerhalb eines festgelegten Gebiets zu ihrem Ziel gefahren. Den Angaben zufolge ist es das erste Mal bundesweit, dass Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in selbstfahrenden Autos mitfahren. Für Notfälle ist aber noch ein Sicherheitsfahrer an Bord.