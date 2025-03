Die Sparkassen in Hessen und Thüringen haben im vergangenen Jahr unter dem Strich 469 Millionen Euro verdient. Das waren 47 Millionen Euro weniger als im Jahr davor.

Die Sparkassen konnten zwar wieder mehr Kredite vergeben, etwa an Kommunen und Firmen. Dafür bereiteten ihnen aber ihre eigenen Wertpapiere Probleme - da wurden Millionenabschreibungen fällig, wie es auf einer Pressekonferenz am Mittwoch in Frankfurt hieß. Außerdem mussten die Sparkassen mehr Geld ausgeben, etwa für ihre Beschäftigten. Deren Gehälter seien gestiegen. Auch wurden mehr Menschen eingestellt.