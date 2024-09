Die Sparkassen in Hessen und Thüringen rechnen im laufenden Geschäftsjahr mit leicht sinkenden Erträgen.

Nach dem Rekordergebnis von 2023 dürfte das operative Ergebnis um knapp 10 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro zurückgehen, berichtete der Sparkassen- und Giroverbandes Hessen-Thüringen (SGVHT) am Donnerstag in Frankfurt. Das sei immer noch deutlich höher als in den Jahren der Dauerniedrigzinsen. Während die Überschüsse aus Zinsen und Provisionen demnach nahezu unverändert bleiben sollen, steigt der Aufwand für Personal und Sachkosten.