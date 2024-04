Sperrung am Wetzlarer Kreuz wegen Bauvorbereitung

Die A480 wird am Wetzlarer Kreuz von Freitag- bis einschließlich Montagmorgen voll gesperrt.

Grund seien Bauvorbereitungen für einen Platz, über den beim Neu- und Umbau des Kreuzes der Verkehr umgeleitet werden solle, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Donnerstag mit. Die eigentlichen Arbeiten für diesen Platz starten am Montagmorgen und werden bis etwa Mitte Juni dauern, der Verkehr wird dann einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Für die Vorbereitung wird die Autobahn zwischen dem Autobahnkreuz Wetzlar und dem Anschluss zur Landstraße 3053 von diesem Freitag, 9.00 Uhr, bis kommenden Montag, 5.00 Uhr, voll gesperrt. Auch die Verbindungen von der A45 auf die A480 in Fahrtrichtung Blasbach sowie die Auffahrten von der A480 auf die A45 sind nicht befahrbar.