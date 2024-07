Wegen Umbauarbeiten am Bahnhof Bruchköbel (Main-Kinzig) wird die Bahnstrecke von Hanau nach Friedberg von Freitagabend, 22.40 Uhr, bis zum 16. August gesperrt.

Die Linie RB49 aus Gießen endet in Friedberg, ab dort fahren Ersatzbusse bis nach Hanau. Die Busse brauchen mit einer Fahrtzeit von mehr als einer Stunde doppelt so lange wie die Regionalbahn. Fahrräder können nach Angaben des Hessischen Landesbahn in den Bussen nicht mitgenommen werden.