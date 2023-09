Galeria Kaufhof am Marktplatz in Hanau. (Archivfoto)

Der Kaufhof in Hanau schließt Ende kommenden Jahres. Die Stadt will das Areal am Marktplatz kaufen, um einen langen Leerstand zu verhindern.

Der Hanauer Magistrat stimmte am Montag dem Erwerb der Immobilie zu. Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) machte deutlich, dass die Stadt bei der Entwicklung "einer der besten Adressen" Hanaus das Sagen haben will. "Ein langer Leerstand würde viele Gefahren bringen", warnte er am Montagabend bei der Vorstellung der Pläne in einer Ausschusssitzung der Stadtverordnetenversammlung.

25 Millionen Euro soll die Immobilie kosten, die einem US-Hedgefonds gehört. Der Kaufvertrag soll noch am Dienstag unter Vorbehalt unterzeichnet werden, die Stadtverordneten müssen dem Geschäft am 16. Oktober noch zustimmen. Eine Mehrheit für den Kauf gilt als wahrscheinlich.

"Wir sind in einem Schicksalsjahrzehnt der Innenstädte", sagte Kaminsky mit Blick auf Verödung von Straßenzügen als Folge von Leerständen in anderen Städten.

Zwischennutzung mit Jugend- und Sportangeboten

Das denkmalgeschützte Gebäude mit einer Gesamtfläche von 16.000 Quadratmeter liegt in bester Innenstadtlage am Marktplatz - nur wenige Meter von dem berühmten Brüder-Grimm-Denkmal und dem Rathaus entfernt.

Nach der Schließung des Kaufhauses Ende Januar 2024 ist den Angaben zufolge zunächst an eine Zwischennutzung der Immobilie gedacht mit Jugend- und Sportangeboten, mit Räumen für Volkshochschule oder das geplante Zentrum für Demokratie und Vielfalt, mit Gastronomiebetrieben, Kino und einem City-Beach auf der Dachterrasse. Das endgültige Nutzungskonzept soll im nächsten Jahr erarbeitet werden.

Fünf Kaufhof-Standorte bekommen Geld vom Land

Der insolvente Kaufhaus-Konzern hatte Mitte März Standortschließungen in ganz Deutschland angekündigt. Die Landesregierung hatte vor gut drei Wochen angekündigt, die von Filial-Schließungen der Warenhauskette betroffenen Städte in Hessen finanziell zu unterstützen.

Das Städtebauprogramm "Zukunft Innenstadt" wurde entsprechend aufgestockt. Profitieren sollten die Standorte in Frankfurt, Offenbach, Wiesbaden, Darmstadt und eben Hanau.

Karstadt-Filiale in Viernheim bleibt erhalten

Viernheim erhielt keinen Zuschuss vom Land, weil das Kaufhaus nicht in der Innenstadt steht. Für die Filiale im Rhein-Neckar-Zentrum, die eigentlich im kommenden Jahr geschlossen werden sollte, hatte die Gewerkschaft Verdi erst vor wenigen die Rettung verkündet.

Es bestehe wieder Hoffnung, das Kaufhaus mithilfe von Investitionen gut für die Zukunft und den Wettbewerb aufzustellen, hieß es am Freitag.

