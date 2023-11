Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten im Handel für Freitag zu einem bundesweiten Streiktag aufgerufen.

Kundgebungen und Aktionen sind in Kassel und Frankfurt geplant. In Frankfurt sollen sich laut Verdi ab 11 Uhr vor dem Gewerkschaftshaus einige hundert Streikende versammeln. Als Demonstrationszug geht es dann zum Goetheplatz. Dort ist für 12 Uhr eine Kundgebung geplant. In Kassel treffen sich Streikende zeitgleich zu Aktionen in der Innenstadt.

Streik-Schwerpunkte Frankfurt und Kassel

Am Warnstreik sollen sich Beschäftigte unter anderem von Rewe, Kaufland, H&M und Ikea beteiligen. Verdi fordert für die 235.000 Beschäftigten im hessischen Einzel- und Versandhandel zwei Euro 50 mehr pro Stunde. In bereits sechs Verhandlungsrunden konnte bisher allerdings kein Abschluss erzielt werden.

Auch bei Amazon in Bad Hersfeld soll am Freitag gestreikt werden.