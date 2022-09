Tarifverhandlungen in Oberursel

Für die rund 380.000 Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben am Mittwoch in Oberursel (Hochtaunus) die Tarifverhandlungen begonnen.

Die IG Metall fordert acht Prozent mehr Geld angesichts der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Auch die Arbeitgeber müssten ihren Teil leisten.