Die marode Thalaubachtalbrücke an der A7 bei Eichenzell weicht einem Neubau. Unser Video zeigt, wie ein weiteres Stück der neuen Fahrbahn auf die Brückenpfeiler geschoben wurde.

Schritt für Schritt wächst derzeit in Eichenzell (Fulda) eine neue Autobahnbrücke an der A7 (Fulda-Würzburg). Am Montag wurden Teile der Brückenfahrbahn auf die neuen Pfeiler geschoben. So entsteht Stück für Stück die neue Thalaubachtalbrücke an der Rhön-Autobahn in Richtung Norden.

Für das Einschieben der Brückenteile über eine Distanz von 25 Metern wurden rund fünf Stunden benötigt, wie die Autobahn GmbH am Montag erklärte. Das ist der großen Masse geschuldet. Denn bei der Prozedur wurden den Angaben zufolge 6.500 Tonnen bewegt. 200 Meter - und damit zwei Drittel der Brückenlänge - wurden bereits geschafft.

Alte Stahlkonstruktion wurde wegen Mängeln verstärkt

Die alte Brücke ist in die Jahre gekommen. Das 312 Meter lange und 40 Meter hohe Bauwerk ist seit 1968 in Betrieb. Die Talbrücke führt die beiden Richtungsfahrbahnen nach Kassel und Würzburg auf zwei getrennten, nebeneinander verlaufenden Bauten. Unten im Tal verläuft der Thalaubach zwischen Döllbach und Thalau.

In den Jahren 2005 und 2008 wurden bei turnusmäßigen Überprüfungen Mängel am Stahltragwerk der beiden Teilbauwerke festgestellt. Im Jahr 2018 wurde die Konstruktion dann erstmal verstärkt und dann auch die Planungen für eine neue Brücke vorangetrieben.

Die Planer in den 1960er-Jahren gingen davon aus, dass die Brücke 110 Jahre hält. Wegen der Zunahme des Verkehrs und immer schwereren Fahrzeugen wurden es nur etwas mehr als 50 Jahre. Die neue Brücke soll nun tatsächlich 110 Jahre halten, wie die Planer vor Ort sagten. Um eine Reserve zur Stabilisierung zu haben, können später noch Stahlträger in Hohlräumen der Brücke nachgerüstet werden.

Baukosten 88 Millionen Euro

Im Dezember 2022 erfolgte der Spatenstich der neuen Brücke. Sie kostet nach Angaben der Autobahn GmbH etwa 88 Millionen Euro. Die neue Brücke ist 318 Meter lang und 38 Meter hoch. In der ersten Phase wird die neue, östlich verlaufende Brückenhälfte mit der Fahrbahn in Richtung Kassel errichtet.

Dafür wurden zunächst die Brückenpfeiler aufgestellt. Der Überbau erfolgt im sogenannten Taktschiebeverfahren. Dazu wird der Überbau abschnittsweise mit einzelnen Teilen (Takten) versehen. Die Teile werden mit einer hydraulischen Schubeinrichtung über die Brückenpfeiler und das Tal geschoben.

Das sei die wirtschaftlichste und schnellste Variante, erklärte Cord Lünesse von der Autobahn GmbH. Das Verfahren sei auch umweltfreundlicher als frühere Vorgehensweisen. Denn so werde das Tal von den Bauarbeiten weniger beeinflusst.

Erste Brückenhälfte soll Ende 2024 fertig sein

Die Fertigstellung des ersten Teilbauwerks für den Verkehr in Richtung Norden (Kassel) ist für Ende 2024 geplant. Der gesamte Verkehr wird dann auf die neue Brückenhälfte verlegt. Für jede Fahrtrichtung stehen dann zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Dann soll laut Plan die alte Brücke abgerissen werden und der Neubau der westlichen Brückenhälfte mit Fahrbahnen in Richtung Süden (Würzburg) erfolgen. Das gesamte Brückenbau-Projekt inklusive einer drei Kilometer langen Streckenanpassung soll laut Autobahn GmbH Ende 2028 fertig sein.