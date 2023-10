Thomas Kraft aus Lahnau wird den Fahrgastverband Pro Bahn in Hessen weiterhin leiten.

Die Landesmitgliederversammlung hat Thomas Kraft am Samstag in Butzbach einstimmig wiedergewählt. Kraft ist beruflich als Vermesser tätig. Der Verband setze zum einen auf Kontinuität, zum anderen auf Verjüngung, wie Pro Bahn am Sonntag mitteilte.

Kraft zur Seite steht weiterhin der Erste Vize-Landesvorsitzende John Grimmette aus Darmstadt. Zweiter Vize-Vorsitzender ist neu gewählt der 20 Jahre alte Philipp Loth aus Frankfurt.