Nach dem zweitägigen Warnstreik gehen die Verhandlungen am Uniklinikum Gießen und Marburg am Donnerstag in eine zweite Runde.

Die Gewerkschaft Verdi will dem Arbeitgeber konkrete Forderungen vorlegen - wie zum Beispiel Mindestbesetzungen in einer Schicht. Die Verhandlungen betreffen tausende nicht-ärztliche Beschäftigte.