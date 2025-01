Unternehmen in Hessen: Stimmung etwas besser

Während die Firmen im Januar ihre aktuelle Lage unverändert negativ sehen, beurteilen sie ihre Geschäftserwartungen etwas besser.

Veröffentlicht am 29.01.25 um 14:19 Uhr

Das teilte der Hessische Industrie- und Handelskammertag (HIHK) mit. In der Industrie und im Handel verbesserte sich die Stimmung von niedrigem Niveau aus, deutlich stieg sie im Baugewerbe. Nur in der Dienstleistungsbranche trübte sich das Geschäftsklima ein. Der HIHK informiert dreimal jährlich über die Lage der Unternehmen in Hessen. Die Daten basieren auf Angaben von rund 2.500 Mitgliedsfirmen.