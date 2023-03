Bei der Lufthansa hat eine IT-Störung den Flugbetrieb in Frankfurt zeitweise beeinträchtigt. Der Check-in über die Internetseite und am Schalter sowie das Boarding waren bis Sonntagmittag betroffen. Es kommt weiterhin zu Verspätungen und Flugausfällen.

Technische Störungen haben bei der Lufthansa am Frankfurter Flughafen den Betrieb ausgebremst. Beeinträchtigt waren der Check-in über die Internetseite der Fluggesellschaft, am Schalter sowie das Boarding am Frankfurter Flughafen, teilte eine Unternehmenssprecherin am Sonntag mit.

Am Mittag folgte dann die Entwarnung: Die Störung sei behoben. Es komme dennoch zu weiteren Verspätungen oder Flugstreichungen. Fluggästen würden alternative Verbindungen sowie Umbuchungen auf die Bahn angeboten.

Lufthansa-App funktionierte noch

Die technischen Störungen lägen bei externen IT-Dienstleistern und bestünden seit Sonntagmorgen. Der Check-in über mobile Browser etwa auf Smartphones oder Tablets oder auch über die Lufthansa-App funktioniere nach wie vor. Die Lufthansa bat Reisende, sich über den Status des eigenen Fluges zu informieren.

Am 15. Februar hatte ein Kabelschaden bei Bauarbeiten in Frankfurt Computersysteme der Lufthansa ausfallen lassen. Die Folge waren damals weltweit Flugausfälle und Verspätungen.

Flugausfälle nach Kabelschaden Lufthansa übernimmt Verantwortung für IT-Ausfall Als Mitte Februar ein Baggerfahrer bei Bauarbeiten in Frankfurt mehrere Glasfaserkabel durchtrennte, brach am Folgetag die IT der Lufthansa zusammen. Hunderte Flüge fielen aus. Jetzt nahm die Airline den Ausfall auf ihre Kappe. Zum Artikel

