Am Frankfurter Flughafen haben die Abfertigungsprobleme zu deutlich mehr Flügen in der geschützten Nacht geführt.

Immer mehr Starts und Landungen fänden nach 23 Uhr statt, klagte die kommunale Fluglärmkommission am Dienstag. Im Mai und Juni habe es mehr Verspätungsstarts gegeben als in den Vergleichsmonaten 2019. Bei den Landungen sei dies seit April so. Laut Verkehrsministerium starteten im Mai 38 Maschinen nach 23 Uhr, im Juni 113. Bei den Landungen waren es 64 und 129. Zu den Ursachen gehörten auch zwei starke Gewitter.