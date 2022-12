Wenige Wochen vor dem Ende der Abgabefrist für die Grundsteuererklärung haben bislang erst etwa die Hälfte der Immobilienbesitzer in Hessen die erforderlichen Angaben gemeldet.

Rund 1,5 Millionen Erklärungen seien in Hessen bislang abgegeben worden, teilte Finanzminister Boddenberg (CDU) der Nachrichtenagentur dpa mit. Damit liegt die Abgabequote knapp über 50 Prozent. Die verlängerte Frist zur Abgabe ist am 31. Januar 2023. Ab 2025 soll die Grundsteuer in Deutschland neu berechnet werden. Allein in Hessen müssen 2,8 Millionen Grundstücke dann neu bewertet werden.