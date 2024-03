Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag angekündigte Senkung der Grundsteuer für Fotovoltaikanlagen auf Agrarflächen in Hessen soll schon bald kommen.

Dies werde in den nächsten Monaten umgesetzt, sagte Finanzminister Lorz (CDU) der dpa. Nach der Systematik der Grundsteuer müssen laut Lorz Äcker und Felder, auf denen Freiflächenfotovoltaik errichtet wird, als Gewerbefläche besteuert werden. Das Land prüfe aber gerade, wie die Steuer in diesen Fällen signifikant gesenkt werden könne. Die neue Grundsteuer in Hessen soll ab 2025 bisherige Steuernachteile abbauen