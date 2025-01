VW in Baunatal modernisiert Ersatzteilzentrum

Der Volkswagen-Konzern will sein "Original Teile Center 2" in Baunatal (Kassel) modernisieren.

Ein Firmensprecher in Wolfsburg sprach am Mittwoch von abschließenden Planungen zur umfassenden Ertüchtigung des Ersatzteilzentrums. Die Bauarbeiten sollen im dritten Quartal 2025 starten. Der Betrieb solle Ende 2026 beginnen. Die "Original Teile Center" sind die Logistikzentren zur Ersatzteilversorgung von Volkswagen. Der Hauptsitz befindet sich am VW-Werk Kassel in Baunatal. Laut der Zeitung "HNA" investiert das Unternehmen 90 Millionen Euro.