Fahrgäste in Nord- und Mittelhessen müssen sich ab dem Wochenende auf Zugausfälle und Fahrplanänderungen einstellen. Manche Regionalbahnen fahren gar nicht, andere verkehren in einem anderen Rhythmus.

Aufgrund von Krankheit fallen am Wochenende teilweise Züge der Kurhessenbahn aus. Das teilte der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) am Freitag mit. So fährt die RB/RE39 zwischen Kassel und Bad Wildungen am Samstag und Sonntag gar nicht. Man versuche, die ausfallenden Züge durch Busse zu ersetzen. Das stehe aber noch nicht final fest.

Zwischen Marburg und Brilon verkehren die Züge der RB/RE97 am Wochenende nur alle zwei Stunden, zudem sollen Busse eingesetzt werden. "Dabei kommt es jedoch zu erheblichen Verzögerungen und Abweichungen", hieß es dazu.

Verspätete Züge Bahn entschädigt Kunden mit Rekordsumme Zugausfälle und Verspätungen sind die Deutsche Bahn im vergangenen Jahr offenbar teuer zu stehen gekommen. Der Konzern zahlte seinen Kunden die Rekordsumme von 92,7 Millionen Euro an Entschädigungen. Zum Artikel auf hr.de

Die durchgehenden Züge der RB94 zwischen Marburg und Erndtebrück (Nordrhein-Westfalen) fahren planmäßig, die anderen Züge auf der Strecke werden am Samstag größtenteils durch Busse ersetzt. "Aufgrund der Straßensperrung zwischen Wallau und Bad Laasphe wird es hier jedoch zu erheblichen Verzögerungen kommen", kündigte der NVV an. Am Sonntag sollen die Züge wieder planmäßig fahren.

Zugausfälle zwischen Bebra und Frankfurt

Zudem gibt es von Montag, 17. April, bis Samstag, 22. April, wegen Bauarbeiten Einschränkungen auf der Bahnstrecke zwischen Bebra (Hersfeld-Rotenburg) und Frankfurt. Der Streckenabschnitt zwischen Wächtersbach (Main-Kinzig) und Hanau kann jeweils zwischen 19 und 6 Uhr nicht befahren werden. Deswegen kommt es zu Zugausfällen, Schienenersatzverkehr mit Bussen und geänderten Fahrzeiten.

Zusätzlich werden von Donnerstag bis Samstag jeweils zwischen 21 und 6 Uhr Züge umgeleitet. Dadurch entfalle der Halt am Offenbacher Hauptbahnhof bei einigen Verbindungen, hieß es. Von geänderten Fahrzeiten oder Ausfällen sind laut NVV auch Fahrgäste betroffen, die mit den Regionalzuglinien RE5 oder RE50 zwischen Bebra und Frankfurt unterwegs sind.

Formular hessenschau update - Der Newsletter für Hessen hessenschau update anmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier können Sie sich für dasanmelden. Der Newsletter erscheint von Montag bis Freitag und hält Sie über alles Wichtige, was in Hessen passiert, auf dem Laufenden. Sie können den Newsletter jederzeit wieder abbstellen. Hier erfahren Sie mehr E-Mail Zurücksetzen Ende des Formulars