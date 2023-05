Mit seinen Geschäften soll er Steuern in Höhe von rund 113 Milliarden Euro hinterzogen haben: Am Dienstag ist in Wiesbaden der ehemalige Steueranwalt Hanno Berger erneut zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Das Landgericht Wiesbaden hat die Schlüsselfigur im Cum-ex-Steuerskandal, Hanno Berger, zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und drei Monaten verurteilt. Er sei wegen Steuerhinterziehung schuldig, entschied das Gericht am Dienstag.

Das mögliche Höchstmaß für Berger hatte bei 15 Jahren gelegen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von zehneinhalb Jahren und sechs Monaten sowie die Einziehung von Vermögenswerten gefordert, die Verteidigung hatte auf Freispruch für Berger plädiert.

Berger gilt als einer der geistigen Väter des Cum-ex-Betrugssystems, mit dem sich Investoren eine einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Aktiendividenden vom Finanzamt mehrfach erstatten ließen. Der Bundesgerichtshof hatte dies im Jahr 2021 als Straftat gewertet.

Zum zweiten Mal verurteilt

Im Wiesbadener Prozess hatten die Ankläger dem 72-Jährigen vorgeworfen, von 2006 bis 2008 mit Cum-ex-Geschäften einen Steuerschaden von rund 113 Millionen Euro verursacht zu haben.

Vom Landgericht Bonn war Berger im Dezember in einem anderen Verfahren bereits zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Er hatte angekündigt, gegen dieses Urteil in Revision am Bundesgerichtshof zu gehen.