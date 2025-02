Höhere Ausgaben für Bundeswehr-Bauten in Hessen

Die Ausgaben für Baumaßnahmen bei der Bundeswehr in Hessen sind deutlich gestiegen.

2024 investierte der Bund hier rund 43 Millionen Euro - nach etwa 24 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Finanzministerium mitteilte. Weitere Steigerungen seien für die kommenden Jahre vorgesehen. Größtes Bauprojekt für die Streitkräfte in Hessen ist dem Finanzministerium zufolge derzeit die Errichtung neuer Unterkünfte in Holz-Modul-Bauweise in der Kaserne in Fritzlar. Hier sind "259 Einzelstuben im Hotelstandard" geplant.