Märkte und Feste an diesem Wochenende in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Frankfurt

9. November - Kreativmarkt für Selbstgemachtes

In der kath. Kirchengemeinde, Kurfürstenplatz 29, von 12 bis 17 Uhr

Hochheim

8. bis 12. November - Hochheimer Markt

Auf dem Festgelände im Ortskern

Langen

10. November - Hessischer Honigtag

In der Stadthalle, mit Prämierung der besten hessischen Honige und Fachvortrag, von 9.30 bis 17 Uhr

Obertshausen

10. November - Obertshäuser Martinsmarkt

Im alten Ortskern, mit Kunst, Handwerk, Hausgemachtem und Musik, von 12 bis 20 Uhr

Offenbach

9./10. November - Offenbacher Sammelsurium

In der Stadthalle – Markt für Mode, Kunst und Handwerk, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Reichelsheim/Odenwald

10. November - Kunst-Hobby-Handwerkermarkt

In der Reichenberghalle, mit Mode, Holzkunst, Malerei u.a., von 11 bis 17 Uhr

Sulzbach

10. November – Kreativmarkt

Im Bürgerzentrum Frankfurter Hof, Cretzschmarstraße 6, von 11 bis 17.30 Uhr

10. November - Tag der offenen Tür

In den Vereinsräumen des Geschichtsvereins, Bürgerzentrum Frankfurter Hof, Cretzschmarstraße 6, von 11 bis 17 Uhr

