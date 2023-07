Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Alsfeld

27. Juli – Feierabendmarkt

Auf dem Marktplatz, von 16 bis 20 Uhr

Bad Orb

29./30. Juli - Genuss- und Gartenfest

Im Kurpark und der Konzerthalle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Erbach

21. bis 30. Juli - Erbacher Wiesenmarkt

Auf dem Wiesenmarktgelände, täglich von von 11 bis 3 Uhr, am 30. Juli bis 24 Uhr

Hanau

29. Juli - Hanauer Musikernacht

Auf der Parkbühne Wilhelmsbad, ab 19 Uhr, mit Live-Musik und Gastronomie

Pohlheim

29./30. Juli – Seebornfest

Am Wasserwerk Dorf-Güll, am Samstag ab 20 Uhr Musik und Tanz, am Sonntag ab 11 Uhr Festgottesdienst und anschl. Frühschoppen

Schaafheim

28. bis 30. Juli - Rhein-Main-Funkertreffen

Im Müllerweg 49a, Einweisung auf CB-Kanal 12FM, am Freitag und Samstag mit Funkerflohmarkt, am Freitag Anreise ab 10 Uhr

Schotten

28. Juli – Feierabendmarkt

In der Marktstraße, von 15 bis 20 Uhr

