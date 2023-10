Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Aarbergen

27. bis 31. Oktober - Rückershäuser Markt

Im Ortskern, Di ab 10 Uhr Krammarkt, ab 13.30 Uhr Umzug durch den Ort, ab 19 Uhr Festausklang u.a.

Bad Arolsen

4./5. November – Kunsthandwerkermarkt

Im Bürgerhaus in der Rathausstraße 3, jeweils von 11 bis 18 Uhr

Beselich

4. November – Oktoberfest

Im Agritechnikum, ab 20.30 Uhr, mit Live-Musik, Eintritt: 20 Euro

Eltville

5. November - Hubertusmesse und Jägerschlag

Im Kloster Eberbach, ab 15.30 Uhr Greifvogelvorführung, ab 17 Uhr Jägerschlag, ab 18 Uhr Hubertusmesse in der Basilika

Hanau

4./5. November - St. Martinsfest

Im Staatspark Wilhelmsbad, mit Karusellbetrieb, Laternenumzügen, Kunsthandwerkern, Kulinarik u.a., am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr

Hochheim

3. bis 7. November - Hochheimer Markt

Volksfest mit Vergnügungspark, Krammarkt, Weinständen u.a., am Freitag und Samstag jeweils von 10 bis 01 Uhr, von Sonntag bis Dienstag jeweils von 10 bis 23 Uhr, Vergnügungspark, Krammarkt und Messezelt abweichende Öffnungszeiten

Kassel

4./5. November – Kunsthandwerkermarkt

In der documenta-Halle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr

Langenselbold

5. November – Handarbeitsbasar

In der Kita Kunterbunt, Am Bürgerplatz, von 13 bis 17 Uhr

Mainhausen

4./5. November - Kunst- & Kreativfeier

Mit Ausstellung, im Bürgerhaus Zellhausen, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

Ortenberg

27. bis 31. Oktober - Kalter Markt

Auf dem Festgelände, mit Krammarkt, Rummelplatz, Pferdemarkt und Leistungsschau

Sulzbach

5. November - Kreativmarkt der Hobbykünstler

Im Bürgerzentrum Frankfurter Hof, Cretzschmarstraße 6, von 11 bis 17.30 Uhr

Trebur

4./5. November – Kunstmarkt

Im Rathaus, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr

