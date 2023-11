Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Eine Übersicht über aktuelle uns angekündigte Märkte und Feste in Hessen.

Bad Vilbel

11./12. November – Kreativmarkt

Im Kultur- und Sportforum Dortelweil, am Samstag von 12 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr

Frankfurt

11. November – Martinsfeuer

Auf der nördlichen Wiese im Günthersburgpark, ab 17 Uhr, Feuer ab 18 Uhr

Hochheim

3. bis 7. November - Hochheimer Markt

Volksfest mitVergnügungspark, Krammarkt, Weinständen u.a., So-Di jeweils von 10 bis 23 Uhr, Vergnügungspark, Krammarkt und Messezelt abweichend

Immenhausen

12. November - „Heißer Herbst“

Im Glasmuseum, mit Glasbläservorführungen und -mitmachaktionen, von 13 bis 17 Uhr, Eintritt: 3,50 Euro

Obertshausen

12. November - Obertshäuser Martinsmarkt

Im alten Ortskern, von 12 bis 20 Uhr, ab 16 Uhr Besuch von St. Martin

Oberursel

11. November – Martinsmarkt

An der Auferstehungskirche, mit Gebasteltem, Advents- und Weihnachtsartikeln u.a., von 14 bis 18 Uhr

Offenbach

11./12. November - Offenbacher Sammelsurium

Markt für Mode, Kunst, Handwerk u.a., in der Stadthalle, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 6 Euro

Reichelsheim (Odenwald)

12. November - Kunst-Hobby-Handwerkermarkt

In der Reichenberghalle, Konrad-Adenauer-Allee 1, von 11 bis 17 Uhr

Staufenberg

12. November - Oberhessische Vogelbörse

In der Stadthalle Staufenberg, von 7 bis 12 Uhr

Weilmünster

12. November – Martinimarkt

Auf dem Marktplatz, mit Hobbykünstlerausstellung im Bürgerhaus, ab 11 Uhr Fassbieranstich, Markttreiben im Ortskern, von 11 bis 16 Uhr

