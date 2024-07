Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Bad Camberg

13./14. Juli – Lampionfest

Im Kurpark entlang der Wasserspiele, mit Live-Musik, Spielen, Kulinarik u.a., am Samstag von 18 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 13 Uhr, Eintritt: 3 Euro

Bad Soden-Salmünster

11. bis 17. Juli – Wasserspiele

Open-Air-Musikfestival in der Arena an der Salz, täglich von 19 bis 22 Uhr

Frankfurt

5. bis 14. Juli - Höchster Schlossfest

Mit buntem Rahmenprogramm am Alten Schloss und im Brüningpark

Friedewald

12. bis 14. Juli - Friedewalder Gartenfest

Rund um die Wasserburgruine und das Schlosshotel, jeweils von 10 bis 18 Uhr, Eintritt: 12 Euro

Friedrichsdorf

12. bis 14. Juli – Batschkappenfest

Rund um das Feuerwehrhaus Köppern

Lindenfels

12. bis 14. Juli – Scheeserenne

In Winterkasten, am Freitag ab 20 Uhr Live-Musik, ab 22 Uhr Party, am Samstag ab 21 Uhr Live-Musik, am Sonntag Frühschoppen, ab 14 Uhr Scheeserenne u.a.

Ranstadt

13. Juli – RockNacht

Auf der Waldbühne Bobenhausen, ab 20.30 Uhr, Eintritt: 17 Euro

Rodgau

12. bis 21. Juli - Rodgauer Weinwoche

In der Innenstadt, jeweils ab 17 Uhr

Selters

12. bis 15. Juli - Zeltkirmes in Haintchen

Am Freitag mit Beachparty ab 20 Uhr, Eintritt: 10 Euro, am Samstag traditionelles Kirmesbaumstellen ab 14 Uhr, ab 20 Uhr Tanz mit Live-Musik, Eintritt: 8 Euro, am So ab 9.30 Uhr feierliches Hochamt, anschl. Frühschoppen, am Nachmittag Tanz mit Live-Musik, Eintritt: 5 Euro, am Montag ab 11 Uhr Frühschoppen mit Live-Musik u.a.

Sulzbach

13. Juli - Nacht der italienischen Welthits

Live-Musik im Heinrich-Kleber-Park, ab 20 Uhr

