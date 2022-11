Märkte und Feste am Wochenende in Hessen

Eine Übersicht über Märkte und Feste in Hessen am Wochenende.

Frankfurt

28. Oktober bis 23. Dezember – CityXmas

Weihnachtsmarkt am Openplatz, montags bis donnerstag jeweils von 16 bis 23 Uhr, freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 14 bis 24 und sonntags von 14 bis 21 Uhr

Kronberg

11./12. November - Malteser-Benefizmarkt

In der Stadthalle, mit Schmuck, Mode, Feinkost u.v.a., am Freitag von 10 bis 20 Uhr und am Samstag von 10 bis 18 Uhr

13. November - Oberhöchstädter Martinsmarkt

Im Haus Altkönig, mit Advents- und Weihnachtsschmuck, Kunstgewerbe u.a., von 10 bis 17 Uhr

Lollar

12. November – Kunsthandwerkermarkt

Rund um die gotische Kirche Ruttershausen, von 13 bis 19 Uhr, Eintritt: 2 Euro

Niddatal

12. November – Adventsmarkt

In der Assenheimer Straße 5, Bönstadt, von 11 bis 21 Uhr

Niederdorfelden

12./13. November – Vogelschau

Im Bürgerhaus, am Samstag von 13 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr

Schöneck

13. November – Hobbykünstlermarkt

Im Bürgertreff Kilianstädten, von 11 bis 16 Uhr

Wölfersheim

13. November – Künstlermarkt

In der Wetterauhalle, Södeler Weg 4, von 11 bis 17 Uhr