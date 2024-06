Märkte und Feste in dieser Woche in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Brechen

22. Juni – KidsforKids

Benefiz-Veranstaltung in der Kulturhalle Niederbrechen, ab 13 Uhr, ab 20 Uhr Schlagerabend, Eintritt am Abend: 13 Euro

Brombachtal

21. bis 23. Juni - Jubiläumsfest der Blaskapelle Langen-Brombach

Am Freitag ab 18 Uhr Jubiläumskonzert, am Samstag ab 11 Uhr Fahrzeugschau der Feuerwehr, Mitmachaktionen, Spielestation für Kinder u.a., ab 14 Uhr Seniorennachmittag, am Sonntag ab 11 Uhr Musik-Frühschoppen u.a.

Eschenburg

22./23. Juni – Sommerweihnachtsmarkt

Am Forsthaus 7, Simmersbach, am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag ab 12 Uhr

Frankfurt

22. Juni - Kunst- & Handwerkermarkt

In der Boulderhalle, Flinschstraße 45, von 10 bis 18 Uhr, anschl. Sommerparty

23. Juni - Gemeindefest der Wartburgkirche

In der Hartmann-Ibach-Straße 108, mit Kinderunterhaltung, Tombola, Familiengottesdienst u.a., ab 11 Uhr

Hofgeismar

21. Juni – Feierabendmarkt

In der Innenstadt, mit Begleitprogramm, von 15 bis 20 Uhr

Lauterbach

22./23. Juni - Tag der offenen Tür

Auf dem Flugplatz Wernges, mit Rundflügen, Ballonfahrten, Live-Musik, Zauberer u.a., am Sonntag Frühschoppen u.a.

Liebenau

22. Juni - Sommerfest im Gin Garten Haueda

Mit Live-Musik und Kulinarik, von 12 bis 21 Uhr

Meinhard

22./23. Juni - Dorfjubiläum 1050 Jahre Frieda

Am Samstag mit Führungen durch den historischen Ortskern und Foto- Show, am Sonntag Festgottesdienst, an beiden Tagen Feierlichkeiten rund um die Weinberghalle, am Samstag ab 13 Uhr und am Sonntag ab 9.30 Uhr

Mühlheim am Main

21. bis 23. Juni - 30. Steinbruchfestival der Articial Family

Im Erholungsgebiet Steinbrüche/Grüner See, am Freitag ab 19 Uhr, am Samstag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr

Oberzent

22./23. Juni - Jubiläumsfest 675 Jahre Ober-Hainbronn

Auf dem Festgelände, mit mittelalterlichem Markttreiben, Gauklern, Spielleuten, Handwerk, Ritterlager u.a., am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag ab 10.30 Uhr

Wetzlar

22. Juni - Inklusiv – Ein Familienfest für Menschen mit und ohne Behinderung

Im Enwag Stadion, von 11 bis 18 Uhr

